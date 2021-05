I se svou výškou může konkurovat modelkám: Eva Decastelo předvedla dokonalé nohy před objektivem

Eva Decastelo Foto: Hair Studio Honza Kořínek 5x

To dokazuje představitelka drbny ze seriálu Slunečná už několik let. Své štíhlé nohy a podmanivý pohled nyní sexy moderátorka předvedla při svém posledním focení své nové vizáže. „Dva muži mohou mluvit do toho, co mám na hlavě. Samozřejmě můj manžel Renda, ale občas má větší pravomoc můj kadeřník Honza Kořínek – ten totiž plní všechny moje vlasové rozmary,“ svěřila se oblíbená moderátorka a herečka, která je po mnoha pokusech v posledních letech opět tmavovláskou.

„Renda má nejradši tmavé vlasy a dlouhé. To se mu na mně líbí nejvíce. Takže poslední dva roky, kdy jsme s Honzou hodně experimentovali, pro něj byly náročné. Ale dal to,“ vysvětlila Eva, která si extravagantní focení naprosto užívala. ■