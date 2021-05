Jiřina Bohdalová promluvila o svých osudových mužích. Čím ji okouzlil otec její dcery?

Jiřina Bohdalová Michaela Feuereislová

„Měla jsem dva sny, být herečkou, nebo učitelkou. Ostravu jsem si vybrala, protože tam byl otec mé dcery, v té době vůbec nevěděl, že bude otec mé dcery,“ svěřila Jiřina Bohdalová svému dlouholetému kamarádovi Karlu Šípovi (75) v jeho pořadu Minišou.

„Byl hezkej, zajímavej a byl chytrej - po tom jsem šla, nesměl být blbec. A hrál na kytaru, pozor, to je silná zbraň,“ vysvětlila herečka, čím ji exmanžel okouzlil. Při té příležitosti se otevřela i v mnohem intimnějších tématech. „Byl to můj první kluk. Já jsem byla taková ,nedávalka'. Maminka o mně říkala: Kdepak naše Jiřinka, ta je z Drážďan ne od Berouna. Dělala jsem drahoty, bála jsem se, ale ten kluk si toho vážil.“

Jiřina Bohdalová nemá vystudovanou pedagogickou školu, k učení ji dostal chtíč a náhoda. Zjistila si, že v Ostravě hledají učitelky prvního stupně, kterých byl nedostatek. Podmínkou byly testy, které úspěšně složila.

„Měla jsem u dětí velké úspěchy. Neuměla jsem učit, ale půjčila jsem si povídky Káji Maříka. Byla jsem něco jako Komenský, škola hrou. Tam už bylo zaděláno na ty pajduláky. (dabování pohádkových postav z večerníčků - pozn.) Přečetla jsem dětem polovinu povídky a řekla jsem: ,Teď se budeme učit, budeme hodní a ke konci vyučování vám přečtu, jak to dopadlo',“ vzpomíná, jak si získala pozornost dětí jedna z našich hereckých stálic.

Jiřina Bohdalová v narozeninovém rozhovoru.

Super.cz

Jejím dalším osudovým mužem byl herec Radek Brzobohatý. Není tajemstvím, že když došlo na rozvod druhého manželství, těžce jej prožívala. Přestali se stýkat jak v osobním, tak profesním životě. Jejich cesty se po letech spojily díky filmu Vrásky z lásky (2012), ale jak herečka přiznává, bylo to pro ni emočně náročné a nějakou dobu trvalo, než na nabídku režiséra Jiřího Stracha kývla.

„Nedovedla jsem si to představit, protože jsem citlivka. Radek to vzal hned, ale já zlobila. Možná tím chtěl něco napravit... Ale nakonec jsme to dali,“ dodala s úsměvem Jiřina Bohdalová. ■