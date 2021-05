Covid moderátorku dostal na hranici života a smrti, s nemocí bojoval také její muž. Následky dopadly i na děti

Linda s dcerou Lucy Kane Profimedia.cz

„Měla jsem několik temných momentů, kdy jsem si myslela, že to nezvládnu. Všechny mé vitální funkce se velice zhoršovaly. Ptala jsem se jednoho mladého doktora, jestli se z toho dostanu, a on odpověděl: ‚Je vám 61 let, nevíme, čemu tady čelíme‘,“ uvedla v jednom z rozhovorů. Nemoc prodělal i Lindin manžel Sam Kane, měl však slabší průběh.

Nyní Lusardi svěřila, že covid zasáhl i její děti. Ne fyzicky, ale po psychické stránce. Dcera Lucy (25) a syn Jack (22) podstoupili terapie. „Pro všechny to bylo hrozné. Mé děti kvůli traumatu, že nás oba mále ztratily, podstoupily terapie. Pak jsme ještě přišli o psa. Rok, který chce člověk zavřít do kufru a vyhodit,“ shrnula.

Terapie, o nichž mluvila, měly Lucy a Jackovi pomoct zpracovat prodělaný stres. Vzpamatovat se z covidu herečce trvalo osm měsíců, stále však trpí únavou. ■