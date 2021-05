Co na to asi říká její snoubenec? Pansexuální herečka rozjela na pláži hrátky se sexy kolegyní

Bella Thorne na pláži dováděla se sexy modelkou. Profimedia.cz

Bella Thorne (23) je až po uši zamilovaná do snoubence Benjamina Moscola a dává to často najevo. To ovšem ale neznamená, že přestane provokovat. Známá rebelka se o víkendu pěkně vyřádila během focení se sexy modelkou.

Obě dámy pózovaly na pláži v bikinách a velmi se k sobě měly. Herečka věnovala pozornost hlavně zadečku své kolegyně.

Není to poprvé, co Bella využila služeb nějaké slavné krásky. Do svého žhavého videoklipu k písni Shake It si například vybrala hvězdu filmů pro dospělé Abellu Danger. A výsledek zaručeně nenechal její fanoušky chladnými.

Pansexuální diva, která často randí s mužem i ženou zároveň, se koncem března zasnoubila. Ano řekla italskému zpěvákovi Benjaminovi, s nímž je ve vztahu dva roky. A dokonce se zdá, že většinu času randí jenom s ním. ■