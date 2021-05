Herečka Veronika Gajerová měla vždy jednu tajnou zálibu: Sen si česká Samantha ze Sexu ve městě splnila v pandemii

Veronika Gajerová Super.cz

Tenhle kostým jako by jí šili na míru, nejen co se velikosti týče. V nové komedii Nejstarší řemeslo bude herečka Veronika Gajerová ztvárňovat postarší prostitutku, která miluje přírodu. "Květiny a motýlci, to je její. A je to vidět právě i na kostýmu," řekla Super.cz herečka.