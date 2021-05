Iva Kubelková se zimní dovolené v zahraničí vzdala: Bála se komplikací

Iva Kubelková Super.cz

"Jednak by to bylo samo o sobě dost komplikované. A pak distanční výuka pro děti byla do jisté míry náročná, než se to zajelo, tak jsem je z toho nechtěla vytrhávat," vysvětlovala Super.cz svoje důvody.

Dalším z nich i byla práce.

"Zvlášť podzim pro mě byl hodně náročný, protože jsme natáčeli Postav si sen. Do toho desetkrát do měsíce vysílám Showtime. Určitě si nechci stěžovat, naopak jsem velmi ráda, že dost práce mám," doplnila Iva, která na podzim stihla vydat i svoji desku, chystá nový videoklip a těší se na živá vystoupení. ■