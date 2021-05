Na casting Muže roku se chtěl dostat covid pozitivní uchazeč. Museli ho slušně vyhodit

David Kremeň Super.cz

Aktuálního vítěze soutěže Muž roku jsme vídali méně než ty předchozí, protože v období pandemie nebyly společenské akce ani módní přehlídky téměř možné. Ani tak si ale čerstvě třicetiletý policista David Kremeň (30) nestěžuje. "Udělal jsem vše, co jsem si předsevzal," řekl Super.cz na 1. castingu k dalšímu ročníku soutěže.

"I za tak krátkou dobu jsem ten titul využil docela hodně i v téhle špatné době. Rozjel jsem hodně projektů, a to Neodkládej to týkající se domácího násilí, pak projekt na rozvoj mysli. Mám i další plány," vypočítal David, jehož v srpnu čeká i světová soutěž Mr. Supranational v sousedním Polsku. Času na přípravu má dost, a to i díky tomu, že je single. "Přítelkyně nevydržela ten tlak po mém vítězství," přiznal Kremeň.

Ten se stále věnuje profesi policisty v Moravském Krumlově, chce ale přestoupit do Prahy. Kromě toho měsíc pracoval i ARO covidového oddělení v nemocnici. "Bylo to hodně náročné na psychiku, denně jsem tam viděl polomrtvé lidi, které jsem měl pod rukama. Pokud jde o psychickou zátěž, nic takového jsem doposud nezažil," svěřil David.

Na casting Muže roku se snažil dostat uchazeč pozitivní na covid

Super.cz

A když už jsme byli u covidu, musíme zmínit, že casting se konal za přísných bezpečnostních podmínek. Každý z uchazečů musel projít antigenním vyšetřením. A to se vyplatilo. "Jeden z nich měl skutečně test pozitivní, a to dvakrát po sobě. Přesto se dožadoval účasti, takže jsme ho museli slušně vyhodit, je nahlášený hygieně, a všechno se muselo znovu vydezinfikovat," prozradil ředitel soutěže David Novotný. ■