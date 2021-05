Už shodila 8 kilo, chybí ještě dvě: Anička Slováčková plní novoroční předsevzetí. Jakým způsobem hubne?

Anna Slováčková Super.cz

Protože už je zdravá, může řešit jiné věci. Třeba hubnutí. Když jsme se potkali se zpěvačkou a herečkou Annou Slováčkovou (25), zajímalo nás, jak jí vychází její novoroční předsevzetí zhubnout. " Jde to dobře," pochlubila se Super.cz.

"Už mám od 31. prosince dole osm kilo. Ještě dvě a budu na své váze. Jenom to udržet, když člověk takhle hezky zhubne. Šla jsem hodně přírodní cestou, jedla jsem pětkrát denně krabičkovou dietu. Mně funguje jíst pravidelně malé porce a k tomu pohyb. Nic zvláštního na tom nebylo. Snažím se najet hlavně na to, že mám svoje tělo ráda, ať už bude vypadat jakkoliv. To je, myslím, i ta cesta, proč mi šlo tak snadno dát kila dolů," míní.

S Aničkou jsme se sešli v porotě na castingu nového ročníku soutěže krásy Muž roku. Na mužské tělesné proporce ovšem zpěvačka až tak nehledí. "Byla to sice ideální příležitost vidět po nějaké době hezké kluky, ale můj typ kluka vypadá jinak, i když je obdivuju, že mají koule se tady svléknout a mluvit. Ale mně jsou ty svaly asi trošku jedno," uzavřela. ■