Motorkářka Alice z Ulice dostala kopačky kvůli erotické lince. Její představitelka chystá svatbu

Eva Hacurová hraje v Ulici kovářku a motorkářku Alici. Michaela Feuereislová

Mysleli si, že se vezmou ještě letos, „Chceme mít svatbu jako den, kdy potkáme všechny naše přátele, které teď tak často nevídáme. Počkáme, až se vládní opatření zlepší, nebudeme na sňatek tlačit, jestli se uskuteční třeba až za rok na jaře je jedno. Hlavně, ať potkáme co nejvíc našich přátel,“ řekla Super.cz Eva (28).

Původně uvažovala, že by se konal na pražském ostrově Štvanice, jenže tam se už podobné akce nepořádají. A tak se rozhodli pro Divadlo v Dlouhé, kde působí pátým rokem v angažmá. „Přijde mi skvělé, že mám v divadle kamarády techniky, zvukaře, osvětlovače, kteří jsou schopní udělat na jevišti jakoukoliv výzdobu, projekci.“

Navíc nastávající manžel Kryštof Vondráček (28) v divadle prakticky vyrostl, protože tatínek Jan Vondráček hraje v Dlouhé od samého počátku. Nejdřív zakládal Dejvické divadlo a pár let na to se přesunuli do centra Prahy. Kryštof, který pracuje jako účetní v menší rodinné firmě, dobře zná zakládající členy.

V Ulici, kde jsme si povídaly, si to Eva užívá. Hraje roli praktické ženy, kovářky, tak nás zajímalo, jaká je její představitelka? „Moc mě baví manuální práce, protože vznikne výsledek, který můžu vidět a ohmatat ho. S kamarádkou vyrábím lampy, opravuji staré komody, nedávno jsme si koupily maringotku, kam budu taky dělat nábytek.“

Na rozdíl od Alice, s kovem tolik neumí, na to se specializuje táta svářeč. Ona dokáže trošku svářet, ale kovat ne. Herečka pochází z Prostějova, má jednoho vlastního bratra, dalšího napůl nevlastního a pak sourozence, kteří jí přibyli sňatkem rozvedených rodičů.

„Sejde se nás docela dost, jen rodina udělá ve výsledku 30 až 40 lidí. Kryštofova rodina ze strany jeho maminky je taky dost velká,“ zauvažovala o složení svatby Eva Hacurová. ■