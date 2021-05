„Nahrabal si.“ Lidé útočí na odsouzeného manžela Lucie Křížkové. Moderátorka ho brání

David Křížek s manželkou, moderátorkou Lucií Křížkovou Profimedia.cz

Moderátorce Lucii Křížkové (36) se poté, co zveřejnila zprávu, že byl její manžel odsouzený ke 3,5 rokům vězení, dostává obrovské podpory od jejích kolegů a přátel . Vedle hezkých zpráv ale chodí i řada těch, které Lucii zraňují. Osočují její rodinu například z toho, že její muž má „nahrabáno“ a po propuštění z vězení se bude mít dobře.

Jachtaře Davida Křížka vrchní soud odsoudil k trestu tři a půl roku vězení. Shledal ho vinným jako spolupachatele v kauze vytunelování Metropolitního spořitelního družstva.

Lucie za svým manželem pevně stojí a útoky lidí nenechala bez reakce.

„Nikdo z vás kauzu podrobně nezná. Nikdo z vás neví, jak to bylo. Nemusíte mi věřit, když budu tvrdit, že manžel je v celé záležitosti obětí. Že on podvody nevymyslel, že z toho neměl profit. Nemusíte. Zároveň si ale myslím, že právě z neznalosti případu a všech okolností nemusíte do manžela ‚kopat‘,“ brání svého muže.

„Názory typu: ‚Nahrabal si, teď si to odsedí a pak se bude mít dobře‘, jsou totálně mimo. Totálně. Netvrdím tu, že by za svou neznalost, neopatrnost a naivitu neměl dostat trest. Jen pořád věřím, že boží mlýny melou a trest bude spravedlivý pro všechny,“ napsala moderátorka.

Fanoušky zároveň poprosila o slušnost při psaní komentářů. „Prosím vás, už jen s ohledem na naše děti, buďte tu slušní,“ požádala. ■