Dělá do filmu a nemá rád Přátele: Tohle je syn seriálové Phoebe! K narozeninám mu přála i nejslavnější teta

Lisa Kudrow se synem Julianem Profimedia.cz

Syn herečky Lisy Kudrow a reklamního ředitele Michela Sterna Julian oslavil třiadvacáté narozeniny. Seriálová Phoebe to sdílela se svými fanoušky na sociální síti, díky čemuž se mladý muž dočkal mnoha blahopřání od jejích slavných kolegů a kolegyň.

Včetně jednoho, které mu nejspíš budou všichni přátelé závidět: „Všechno nejlepší, Julku, jako by to bylo včera, co ses narodil,“ blahopřála Jennifer Aniston. Přidali se také Lisa Rinna nebo David Arquette.

Julian je jedináček a profesně se vydal spíš ve stopách své matky, studuje na univerzitě a věnuje se filmové režii. Jeho studentský film Mind Made Up před pár dny vybrali na festival komedie v Portlandu.

Že čeká dítě, Kudrow zjistila ani ne v polovině natáčení Přátel. Pro tvůrce byla nenahraditelná, její těhotenství se tak promítlo i do děje slavného seriálu. S tím rozdílem, že její postava Phoebe čekala rovnou trojčata. Mimochodem, herečka v rozhovoru s Jimmym Kimmelem svěřila, že její syn není zrovna fanouškem Přátel. ■