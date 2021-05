V 7. měsíci má krásná zpěvačka nahoře 14 kilo a za sebou prodělaný koronavirus. Strach z předčasného porodu!

Elis Ochmanová Super.cz

"Bylo to štěstí v neštěstí. Malá už byla dostatečně velká, aby to zvládla se mnou. Strašili mě, že to vyvolává předčasný porod, to se nestalo. Jsem za to moc ráda. Máme to za sebou. Obě jsme v pořádku a teď máme na tři měsíce klid a máme protilátky," řekla Super.cz Eliška na zkoušce muzikálu Robinson Crusoe.

I když je v pokročilém stádiu těhotenství, stále v Divadle Na Maninách chodí na zkoušky. "Mám čtrnáct kilo nahoře. Většina je ale v bříšku, naštěstí. V kostýmu už ale nezkouším. Letní scéna začíná 19. června v Třeboni. To mám tak měsíc do porodu. Takže na letní představení na českých a moravských zámcích pojedu kolegy podpořit. A v září na premiéru v divadle v Praze se chystám okamžitě naskočit. Už se nemůžu dočkat, až do toho vlítnu naplno," dodala. ■