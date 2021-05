Růžová paruka a ultrakrátké minišaty! Takhle se Vendula Pizingerová loučila se svobodou

Vendula Pizingerová na fotce ze své rozlučky se svobodou

Vendula Pizingerová (49) si zavzpomínala na dobu, kdy si ještě mohla užít pořádný mejdan. Vytáhla fotografii starou šest let, kde je s kamarádkami při rozlučce se svobodou. A nuda to rozhodně nebyla.

Vendula na party nasadila krátkou růžovou paruku a černobílé proužkované minišaty, divoká pařba se totiž nesla ve vězeňském stylu.

"Rozhodně se nám to povedlo. V této sestavě jsme jely na Slapy a pak hned pokořit bary do Prahy. Bylo to úplně normální. Kdyby to bylo dneska, tak nevím, kam bychom jely," prozradila se smíchem Vendula.

"Užily jsme si to a já se mohla v klidu vdát. Můj muž to absolvoval stejně, ale bez převleků, a ještě se klukům tenkrát omylem ztratil. A volal mně. Tak jsem zvědavá, když se jeden z nás v tom manželství ztratí, jestli bude volat toho druhýho. Pořád si myslím, že jo," dodala Pizingerová.

Syn se manželům narodil loni v říjnu. Vendula je nyní na mateřské s občasnými pracovními pochůzkami v rámci své nadace Kapka naděje. S hlídáním pomáhá i babička, a zároveň Vendulina kamarádka.

„Když jsem v práci, tak se o syna perfektně stará babička. Má mladou babičku, což je velká výhoda, protože má hodně energie a je z Josífka šťastná. Jsem ráda, že je v jejích rukou a v prostředí, kde ho mají rádi,“ svěřila Super.cz Vendula v jednom ze svých prvních rozhovorů po porodu. ■