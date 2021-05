Na Meghan se kvůli její nové knize snesla drsná kritika: Zastání přišlo z nečekané strany

Vévodkyně Meghan Profimedia.cz

Vévodkyně Meghan (39) v poslední dnech čelila nepříjemné vlně pozornosti. Krátce poté, co oznámila vydání knížky pro děti s názvem Bench (Lavička) o vztahu syna a otce, se objevila kritika, že se vévodkyně nechala až příliš inspirovat jinou dětskou knížkou s názvem The Boy on the Bench (Chlapec na lavičce), rovněž pojednávající i o vztahu táty a syna. Její autorka Corrinne Averiss se k tomu nyní sama vyjádřila.