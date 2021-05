3,5 roku vězení možná není konečný trest! Odsouzený manžel Lucie Křížkové promluvil

David Křížek s manželkou, moderátorkou Lucií Křížkovou Profimedia.cz

Jak už Super.cz informoval , manžela moderátorky Lucie Křížkové (36), jachtaře Davida Křížka, shledal vrchní soud vinným jako spolupachatele v kauze vytunelování Metropolitního spořitelního družstva a poslal ho na 3,5 roku za mříže. Jak sám Křížek dnes uvedl, možná to není konečný trest.

David Křížek se ke svému odsouzení vyjádřil a uvedl, že mu kvůli rozložení kauzy do dvou případů hrozí další trest.

"Po svých oceánských plavbách jsem se nechal vlákat do světa businessu, kde se na rozdíl od sportu nehraje fair play, nic jsem nezpronevěřil a neukradl, ale nyní musím pykat za svoji důvěřivost a naivitu. Budiž to poučení pro ostatní," napsal mnohanásobný mistr republiky v jachtingu.

Celá kauza byla dle jeho slov rozložena do dvou případů a druhá část ho teprve čeká.

"Výše trestu tedy nejspíš není konečná. Je kolem toho spousta podivností, ale já musím jít dál a nezhroutit se z toho. Vše trvá už 9 let a nebere to konce," vzkázal Křížek a poděkoval za podporu, které se mu dostává. "Ze všech stran se na mě hrne obrovská vlna podpory, a to mně dává extra sílu bojovat. Díky všem. Moc si toho vážím. Děkuju!!!" dodal.

Jeho manželka Lucie při něm pevně stojí, podporu mu už včera veřejně vyjádřila.