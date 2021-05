Tohle není Pamela Anderson! Fanoušci jsou v šoku z proměny známé herečky

Pamela Anderson Foto: ©GramercyPictures/Courtesy Everett Collection, Profimedia.cz

Lifestylové magazíny píšou o brilantní práci maskérů a kadeřníků, fanoušci nevycházejí z údivu. Někteří dokonce nechtějí věřit, že žena na snímku (vložený odkaz) je skutečně James.

Sama herečka při jeho zveřejnění citovala slavnou plavčici: „Je skvělé být blondýnou. Lidi s malým očekáváním je velmi jednoduché překvapit.“

Natáčet se začalo v dubnu, děj má být zaměřený na následky úniku slavného erotického videa páru. Tommyho Lee si zahraje Sebastian Stan.

Lily James v poslední době zažívá mimořádně úspěšné období. Kromě již zmíněného Panství Downton, kde si zahrála zlobivou Lady Rose, ji fanoušci mohou znát také z thrilleru Baby Driver, z filmového muzikálu Mamma Mia: Here We Go Again nebo z filmů Rebeka a Vykopávky. ■