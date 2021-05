Manžel Lucie Křížkové jde na 3,5 roku do vězení. Tohle moderátorce vzkazují přátelé

Lucie Křížková prožívá těžké chvíle. Michaela Feuereislová

Křížková ve svém prohlášení kauzu popsala následovně: „Je to devět let, co se můj muž David stal nástrojem trestného činu. Z naivity a důvěřivosti byl loutkou ve dvou společnostech, které způsobily milionové škody. David se celý život pohybuje jen ve světě sportu, kde je na lidi spolehnutí a hrají fair play. Do světa byznysu se nakrátko dostal v době finanční nejistoty po nevydařeném oceánském projektu,“ uvedla.

S tím, že pomocnou ruku jejímu muži nabídl tehdejší „kamarád“.

„Práce marketingového manažera ho bavila, pracoval na nadějných projektech, jeho důvěra ve zkušené podnikatele ale byla zneužita. Podepisoval, byl ujišťován, že vše je naprosto legální a neměl důvod nevěřit lidem, kteří jsou ve svém podnikání úspěšní,“ popsala.

K podílu viny se mnohanásobný mistr republiky v jachtingu přiznal.

Podporu Lucii a její rodině vyjádřilo mnoho jejích přátel ze světa šoubyznysu. Eva Decastelo, Renata Langmannová, Laďka Něrgešová, Zuzana Belohorcová, Petra Svoboda, Zorka Hejdová, Martina Pártlová, Iveta Vítová, Marta Jandová, Ester Janečková a mnoho dalších. Všichni shodně vzkazují: Držte se!

Nejen Janečková pak nabídla i pomocnou ruku: „Milá Luci a Davide, moc na Vás na oba myslím... I na děti. Držte se! Kdybych mohla jakkoliv pomoct, ráda to udělám,“ vzkázala Ester kolegyni z televizního vysílání. ■