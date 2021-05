Prožívá nejtěžší chvíle v životě! Manžel moderátorky Lucie Křížkové byl odsouzen ke třem a půl letům vězení

Lucie Křížková s manželem Davidem Foto: Instagram L.Křížkové

Maminka syna Davídka a dcery Loly se k situaci vyjádřila. Svému muži věří a doufá, že čas, který bude s dětmi sama, uteče co nejrychleji.

"Je to devět let, co se můj muž David stal nástrojem trestného činu. Z naivity a důvěřivosti byl loutkou ve dvou společnostech, které způsobily milionové škody. David se celý život pohybuje jen ve světě sportu, kde je na lidi spolehnutí a hrají fair play. Do světa byznysu se nakrátko dostal v době finanční nejistoty po nevydařeném oceánském projektu," uvedla Lucie



"Pomocnou ruku mu nabídl tehdejší “kamarád”. Práce marketingového manažera ho bavila, pracoval na nadějných projektech, jeho důvěra ve zkušené podnikatele ale byla zneužita. Podepisoval, byl ujišťován, že vše je naprosto legální a neměl důvod nevěřit lidem, kteří jsou ve svém podnikání úspěšní. Ale neznalost neomlouvá. To víme," popsala situaci.

Dále uvedla, že její muž na milionových podvodech neprofitoval.

"Sám musel skoro celý svůj majetek, na který si poctivě vydělal, rozprodat, aby měl z čeho zaplatit dluhy a právníky. David udělal chybu, za kterou teď bude pykat," říká smutně moderátorka a modelka, která s jachtařem žije 15 let, z toho 12 roků jsou manželé. "Znám ho jako poctivého, pravdomluvného a milujícího člověka. Pevně za ním stojím," říká rázně.

Následující roky budou těžké pro celou rodinu. Jak pro Křížka, tak pro jeho blízké.

"Děti přijdou ve svých nejzranitelnějších letech o tátu. A já o úžasného a podporujícího manžela. Mám ale rodinu a přátele, na které se mohu s čímkoli obrátit. A i když si někdy zoufám, jak ten čas letí, teď si budu naopak přát, aby letěl jak splašenej," uzavřela Křížková. ■