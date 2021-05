Poslední foto před porodem: Zpěvačka má nahoře 18 kilo a těší se na holčičku

Veronika Zelníčková Krejzová Foto: Monika Urbanová

„Momentálně jsem v 9. měsíci a vlastně čekáme, kdy to přijde. Všechno nasvědčuje tomu, že už brzy. Už jsme měli dokonce i planý poplach,“ řekla Super.cz zpěvačka. „Celé těhotenství se cítím vcelku dobře, jen mě trápila záda, jelikož jsem do teď přibrala 18 kilogramů.“

„Ty poslední chvíle se už opravdu táhnou a je to nekonečné. Jsem celkem akční člověk a ta omezení, že nemůžu nic tahat, pořádně se ohnout nebo pomoct na zahradě a vzít do ruky lopatu, mě ubíjejí,“ posteskla si Veronika, která má vše na miminko přichystané.

„Co se týká připrav, musím hrdě říct, že máme vše připravené. Dokonce máme i celý pokojíček, na kterém se nadřel hlavně Tom. Hrozně nás ty přípravy bavily, máme na všechno stejný názor a ta realizace nás baví. A Tom je skvělý, jelikož co si usmyslím, to zrealizuje,“ pěje Veronika ódy na svého manžela hudebníka.

„Už se nemůžeme dočkat, až tady bude malá s námi,“ dodala závěrem nastávající maminka, která by se ráda vrátila ke koncertování s kapelou Anacreon a naskočila do muzikálů Kvítek mandragory a Mýdlový princ, jakmile jí to kromě mateřských povinností dovolí také aktuální vládní opatření. ■