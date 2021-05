Přestaňte porovnávat svá těla s cizími lidmi na internetu, vzkazuje britská televizní hvězda na neupravené fotce v bikinách

Vicky Pattison Profimedia.cz

Třiatřicetiletá brunetka přidala snímek v leopardích bikinách, kde pózuje jak zepředu, tak i zezadu, a napsala k tomu ostrý vzkaz všem ženám. „Tohle je jen drobné připomenutí toho, abyste se už přestaly srovnávat s cizími lidmi na internetu,“ napsala Vicky k příspěvku.

„Věřím tomu, že tohle neustálé porovnávání nám krade radost ze života, a řeknu vám proč. Kolikrát jste měly dobrou náladu a všechno šlo jako po másle? Přítel si vás vážil, šaty, které jste si objednaly online, vám sedly a došly jste si ještě na nehty před skvěle naplánovaným víkendem… V téhle náladě jste si řekly, že se podíváte, co je nového na Instagramu, a navalily se na vás fotky, kde jsou všichni dokonalí. Posouváte prstem dál a začíná to být až jistá forma sebetrýznění! Vidíte jen samé vyhlazené tváře, dokonalá těla, drahá auta, perfektní rodiny, usmívající se bezproblémové páry a vy se začnete cítit jako odpad. Sama jsem tohle udělala několikrát a kvůli sociálním médiím jsem nenáviděla své tělo, svou pleť a cítila se neúspěšná. Dovolila jsem něčemu, co ani není pravda, aby mi zničilo náladu,“ uvedla Vicky a pokračovala: „Nezapomínejte na to, že lidé se fotí jen z jejich nejlepšího úhlu, ve dnech, kdy se cítí být tou nejlepší verzí sebe samého. Nikdy nesrovnávejte tuhle jejich nejlepší verzi s vaší zákulisní formou.“

Svým fanouškům nakonec napsala i několik lichotek, které mají sami sobě říkat, a být na sebe vlídní. „Těla nemají být perfektní, ale reálná,“ dodala závěrem hvězda, která se nedávno přestěhovala s přítelem do většího domu a těší se, že založí rodinu. ■