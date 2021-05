Dvorní návrhář Anety Vignerové na sebe nechce upozorňovat skandály. Proto šel do rizika na týdnu módy

Přehlídka módního návrháře byla jednou z prvních společenských akcí v době covidového temna. Super.cz

„Já dělám takovou práci, kvůli které musím být neustále na očích. Musím se lidem neustále připomínat. Pokud si člověk nechce zajistit pozornost skandály, tak to musí dělat svojí prací,“ řekl nám v rozhovoru Kováčik a dále uvedl: „Tušil jsem, že nás návrhářů se bude účastnit méně. Myslím si, že se dá využít toho, že člověk přiláká větší pozornost.“

V nezvyklé době se organizace akce měnila za pochodu. „Mnoho lidí mi do poslední chvíli volalo a ptalo se, jestli fashion week vůbec bude. Jsem rád, že to organizátoři takto vymysleli. Jsem rád, že jsme asi první, kdo podobnou akci uspořádal. Myslím, že se to povedlo a koncept letního kina se mi líbí. Já jsem totiž nikdy v životě v letním kině nebyl.“

Kováčik dbal na výběr modelek. Jeho show otvírala modelka Niki Trefilová, která pracuje v zahraničí pro věhlasné módní domy a v Česku ještě nikdy přehlídku nešla. Poprvé od narození syna si stoupla na molo také návrhářova múza Aneta Vignerová (33). „Chtěl jsem, aby se jako první objevil fashion face, proto jsem oslovil Niki. Aneta šla zase poprvé po porodu a já jsem jí za to vděčný. Předvádí nějaké další mé kamarádky a známé. Mám svou tvorbu postavenou na komerci a na známých tvářích a funguje to, tak proč to měnit.“