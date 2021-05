Dcera ji nevidí jinak než v teplácích: Kdyby mě viděla v šatech, myslela by si, že jsem bubák, říká Nikol Moravcová

Nikol Moravcová na pražském týdnu módy. Super.cz

Influencerka původně uvažovala o tom, obléct se na módní akci do tepláků, jelikož měla přehlídku sledovat z útrob svého vozu v drive-in kině. Naštěstí si to rozmyslela.

„Je super být obklopená lidmi, kterým to sluší. I já jsem ráda, že jsem šla z tepláků do šatů. Když mě tak oblékaly holky z ateliéru, tak se na chvilku zasnily. Prý dlouho neviděly nikoho v šatech,“ smála se blogerka na Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku. Nikolin půvab by prý ale příliš neocenila její dcera. „Myslím, že by mě ani nepoznala. Kdyby mě viděla, tak by řekla něco, jako: ’Bubák‘,“ uvedla s humorem Nikol. ■