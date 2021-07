Ve světovém modelingu byla zářivou kometou. Tahle netypická kráska ale v rodném Česku předváděla vůbec poprvé

Trefilová na přehlídce Michaela Kováčika Super.cz

Trefilová se objevila na přehlídkách světových značek Prada, Victoria Beckham, Celine a Calvin Klein, ale ještě nikdy nešla po mole v Česku. To platilo do chvíle, než se objevila na módní show Michaela Kováčika pořádané v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku. „Je to moje první přehlídka v Česku. Vždycky jsem po očku sledovala přehlídky na pražském týdnu módy, protože je to součást mé práce, a myslím si, že rok od roku se stále více blížíme zahraničí, co se týče choreografie, výběru lokace či předváděných modelů. Jednou to bude u nás velká událost,“ říká modelka.

Niki strávila dětství v malé moravské vísce Popůvky a nyní žije s rodinou v Kojetíně. Na rozdíl od svých kolegyň nikdy netoužila po tom usadit se nastálo v některé z módních metropolí, jako je New York, Paříž, či Milán. „Vždycky se vracím domů, kde načerpám energii, a pak zase vyrazím do světa. Takhle si to užívám,“ říká modelka, která zatím na konceptu nehodlá nic měnit. „Tím, že mám blízko k rodině, potřebuju jejich kontakt k načerpání nové energie. Vždycky se vrátím domů, to je taková moje dovolená, a pak vyjíždím ven.“ ■