Úspěšná česká modelka si na krizi v módní branži nestěžuje: Práce je méně, ale dostaneme se k lepším kšeftům

„Lidé se snaží udržovat chod věcí, aby to zůstalo svým způsobem udržitelné. Je to totiž složitá situace nejen pro lidi z módního světa, ale vlastně pro všechny. Je to hodně okrouhlé, jako v korzetu,“ řekla nám Niki v rozhovoru poté, co odchodila přehlídku Michaela Kováčika v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku.

Pravdou ale je, že krize často přináší nové příležitosti, a tak mají na evropském trhu zase šanci uspět evropské modelky a modelové, protože cestování z jiných kontinentů je podstatně složitější. „Evropa je uzavřená a holky se dostaly k lepším pracím,“ potvrdila nám rodačka z Kojetína.

V době, kdy modelka nemá zase tolik práce a necestuje tolik jako v minulosti, se začala věnovat vzdělání. „Začala jsem studovat a dělám si zadní vrátka,“ řekla nám Niki, která ale na rozdíl od jiných kolegyň netouží po tom stát se fotografkou ani návrhářkou. „Móda se mi líbí, ale navrhování mě neláká, tento obor je strašně stresující, a proto, aby člověk uspěl, je potřeba obrovský talent. Někdo má talent, aby zpíval, někdo ho má, aby navrhoval. Píle je potřeba, ale talent je zásadní,“ říká modelka, která pracovala pro takové značky, jako je Prada, Celine, Victoria Beckham nebo Calvin Klein. ■