Kolegové se mu smáli, že jezdí zpívat po svatbách: Jarek Šimek představuje nový song pro nevěsty a ženichy

Jarek Šimek: Svatební vyznání

Už přes tři miliony zhlédnutí a nespočet přehrání přímo na svatbách má píseň Jarka Šimka (47) Svatební. Zpěváka často na obřad i zvali, aby zazpíval naživo. Poté, co Jarek prodělal těžší formu covidu, se rozhodl, že představí další song, Svatební vyznání, který by také mohl doprovázet páry do manželství.

"Zpočátku jsem to odmítal, protože jsem se bál, že nedokážu překonat jedničku Svatební. Víme, jak to někdy dopadá s druhými či třetími díly, třeba u filmů, tak jsem to nechtěl ničím pokazit. Kamarádky mě však tak dlouho přemlouvaly, až jsem povolil a vznikl tenhle nový videoklip s názvem Svatební vyznání. To, jestli se mi podařilo napsat píseň na stejné úrovni, musí posoudit diváci sami. Jedno ale mají písně společné a na tom jsem lpěl: opět jsou ve videoklipu použité autentické záběry, a to tentokrát sympatického novomanželského páru Kačky a Petra," řekl Super.cz Jarek.

S vydáním písně a klipu čekal, až se přežene ta nejhorší pandemie, kdy se do svateb nikomu moc nechtělo, navíc byly hodně omezené. "Přiznám se, že tento videoklip mám natočený již delší čas. Pandemie mi však veškeré plány s uvedením písně zastavila. Cítím však, že teď je ten správný okamžik konečně píseň vypustit do světa. Věřím, že v lidech bude vyvolávat krásné a pozitivní emoce," doufá. Posuďte sami.

Někteří kolegové z hudební branže se prý Jarkovi posmívají, že jezdí zpívat po svatbách.

Jemu ale nepřipadá nic špatného na tom, přijmout pozvání k nejhezčím okamžikům v životě, k nimž svatební den bezesporu patří.

"Jsou to nepopsatelné okamžiky neskutečných emocí, dojetí a krásného pocitu, když stojím před svatebním párem a překvapená nevěsta se zatajeným dechem zjistí, že zpěv není z reprodukované hudby, ale zpívám jim píseň osobně," říká Jarek. ■