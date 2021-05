Drsňák s modrýma očima a účesem vikinga září v MMA: A dámy, Jiří Denisa Procházka je nezadaný!

Jiří Denisa Procházka Super.cz

Nejdřív nám Procházka řekl, že by byl raději, kdybychom ho oslovovali Jirko a ne Deniso. "Ve jméně to sice mám, ale je to spíš zvyk, nese se to se mnou řadu let," řekl Super.cz fighter, který začínal jako vyhazovač na diskotéce. "Mým mladickým hříchem bylo, že jsem se furt rval a chtěl jsem dělat něco podobného, čím se můžu živit. Začal jsem vyhazovat na diskotékách a po klubech a přivydělával jsem si tím, abych mohl dělat naplno bojové sporty," vysvětlil.

Bojovým sportům se věnuje už jedenáct nebo dvanáct let, dostal se i do Japonska do soutěže Rizin. "Investoval jsem do toho veškerý čas. Tahle já funguju, do toho, co dělám, jsem úplně ponořený a posledních jedenáct let nejsem ponořený v ničem jiném než v tom boji," svěřil.

Nepotrpí si na žádné výstřelky, nechová tygra a krokodýly jako Karlos Terminátor Vémola (35), a rezignoval i na soukromý život. "Na tyhle věci kašlu, kašlu na všechno a podřizuju všechno tomu svému řemeslu. I holky jdou stranou, zatím žádnou nemám. Teď to mám tak, že to neřeším," prozradil nám, když jsme se potkali na natáčení talk show 7 pádů Honzy Dědka, kde bude příští týden hostem.

Co ovšem řeší, je jeho image. Hlavně účesy. Momentálně vypadá jako viking táhnoucí do boje. "Je to takový bojový styl, válečný účes. Vznikl pro zápas s Dominickem Reyesem. Ať pokaždé, když jdu kolem zrcadla, ať to vidím a mám to na očích a můžu být plně fokusovaný jenom na ten moment. Sice účesy měním, ale tenhle si nějakou dobu nechám," dodal Procházka, který je připravený na příští zápas, který už bude možná titulový. ■