Slavná youtuberka nechala utratit psa kvůli agresivitě. Pochopení se od fanoušků nedočkala

Nikki Phillippi Profimedia.cz

Youtuberka Nikki Phillippi se ocitla pod ostrou palbou kritiky poté, co oznámila, že nechala utratit svého psa Bowsera. K radikálnímu rozhodnutí došli s manželem kvůli tomu, že zvíře pokousalo jejich syna Logana.

„Jsem tolik vděčná za čas, který jsme s tebou strávili. Nasmáli jsme se s tebou, plakali kvůli tobě, ničil jsi náš pozemek, ale také ho chránil. Chránil jsi mě,“ rozepsala se u již smazaných fotografií na Instagramu.

„Bowser měl také agresivní stránku, která se v průběhu let několikrát projevila. Naposledy pokousal Logana. Po mnoha poradách jsme usoudili, že bude lepší nechat ho jít.“

„Vím, že naše rozhodnutí mnohé překvapí, sama jsem ještě v šoku. Byl součástí našich životů po mnoho let a nechtěli jsme dojít k takovému rozhodnutí, to si asi umíte představit. Nežertuji, když říkám, že to byl jeden z nejsmutnějších dní v našich životech. Budeš nám chybět.“

Pochopení a soucitu se však Nikki od sledujících nedočkala. „Wow, a co takhle adopce?“ divil se komentující. „Mrzí mě, že si myslíte, že zabít vašeho psa bylo nejlepším řešením,“ vyjádřil se jiný. „Máš 400 tisíc sledujících, nemohla jsi to sdílet předtím, než jste ho nechali uspat,“ nechápal další. „Tolik lidí by se ho jistě ujalo, tohle je tragické,“ přitakala další fanynka.

„Váš pes vás nezklamal, ale vy jste zklamali jeho. Vzít psovi život za těchto okolností je velmi znepokojující,“ nechala se slyšet jiná sledující s tím, že platformy Nikki už nehodlá nadále podporovat. A nebyla jediná.

Mnoho z fanoušků se v komentářích dušovalo, že Nikki přestanou sledovat. Rozhodnutím pár pobouřil i bývalou hvězdu Paniček z New Jersey Dinu Manzo. „Vy dva si už hlavně nikdy nepořizujte dalšího psa,“ vzkázala dvojici.

Pár následně příspěvek na Instagramu smazal a na Youtube sdílel video, kde popsali celou situaci. Komentáře u videa ale nepovolili, nejspíš kvůli vlně kritiky. Instagramový účet Nikki je nyní soukromý.

Ve videu vysvětlili, že byl Bowser jako štěně napaden, což ho poznamenalo. Své rozhodnutí hájili tím, že byl nebezpečný.