S herečkou Zuzanou Slavíkovou se může hodně lidí ztotožnit: Ztloustla jsem a nechce se mi do práce

Zuzana Slavíková Super.cz

Herečka Zuzana Slavíková, kterou proslavila show Nejslabší, máte padáka, si vlastně na restrikce spojené s pandemií, včetně toho, že nefungovala divadla, nestěžuje. "Brala jsem to jako generálku na důchod, kdy už nebude tolik práce. A zjistila jsem, že to asi zvládnu," řekla Super.cz.

"Naučila jsem se výborné domácí rohlíky, domácí chleba a samozřejmě jsem přibrala, protože my býci k tomu máme dispozice. Nemusela jsem si naštěstí hledat novou práci, protože byly dabingy, rozhlas a audioknihy. Člověk si strašně rychle zvykne, že je večer doma a nemusí do divadla. Už podle svého znamení, které jsem zmínila, jsem pohodlná a baví mě to," zazněly odpovědi na souhrnnou otázku, jak prožila uplynulý rok.

Zuzanu jsme spolu s kolegyněmi potkali na focení plakátu k nové divadelní komedii Nejstarší řemeslo, kterou produkuje Michaela Dolinová (57). Chce se jí ale vůbec vracet do divadelní práce? "V tuhle chvíli vlastně ani moc ne, ale věřím, že až se do toho dostanu, tak ta chuť se vrátí také, zvlášť, když to bude bavit nejen nás, ale i diváky," svěřila.

"Ale ta představa, že se večer zvednu a musím jít do práce, když jsem si zvykla, že si můžu dát kafe a cigáro na dvorku a koukat, jak zapadá sluníčko, je trošku strašidelná. Zkoušení mi nevadí, ale to večerní hraní," připustila. ■