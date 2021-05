Nemusel nic dělat a dav bouřil: Před deseti lety zemřel rozesmátý vousáč (✝66) tančící na Jožina z bažin

Ivo Pešák byl velký šoumen. Michaela Feuereislová

K tomu ale došlo v podstatě náhodou. Klarinetista Ivo Pešák absolvoval v roce 1972 pražskou konzervatoř a poté působil tři roky ve Středočeském symfonickém orchestru v Poděbradech. Jenže jeho vysněný svět vážné hudby mu po nějakém čase začal připadat jako jedna velká přetvářka a nedokázal si představit, že by se orchestru upsal ještě na další roky. Pak, když už byl pár dnů bez angažmá, potkal náhodou bubeníka z Banjo Bandu, který mu řekl, že Mládek zrovna hledá klarinetistu.

Proč byl za kašpara

Slovo dalo slovo a Pešák začal s kapelou okamžitě hrát – měl pouze tu smůlu, že tehdy ještě spoustu písniček neznal. Jak z toho ven? „Oblékl jsem si tedy šponovky a sako a stál na pódiu, s prominutím, jako blbec. Zíral jsem do prázdna, a přitom se učil texty. Lidi mě měli za kašpara, a to mi zůstalo,“ prozradil na sebe Pešák. Tuto image podporoval i sám Ivan Mládek, který v jednom televizním pořadu konstatoval, že Ivo Pešák sice vystudoval vážnou hudbu, ale copak s „takovým ksichtem“ mohl zůstat mezi symfoniky?

Muž mnoha talentů

Ivo Pešák byl nejen klarinetista, komik a zpěvák, ale také malíř. Učili ho výtvarníci Jiří Mika, který byl jedním z nejlyričtějších představitelů české abstraktní krajinomalby, a „Poslední Pařížan“ Antonín Sládek, jenž v tvorbě čerpal mj. z výtvarných proudů 2. poloviny 19. století. A pozor, Pešákův „tesilový break dance“ byl opravdu jen součástí show. Vousatý hudebník byl pohybově nadaný, v mládí závodně plaval, dělal gymnastiku, a kromě toho dobře lyžoval.

Od 80. let také hrál a vystupoval s vlastní rokenrolovou kapelou Rockec (rokec), kterou složil z vynikajících muzikantů. A slavili ohromný úspěch. U textů vsadil na absurditu - americké originály překládal s Michalem Bukovičem otrocky do doslovné češtiny, takže vznikaly i takové perly jako Miluj můj tendr (Love Me Tender).

Nesmrtelný Jožin bodoval i v Polsku

V roce 2007 objevili Poláci Mládkův nesmrtelný hit Jožin z bažin. Kromě češtiny, kterou naši severní sousedé považují za legrační řeč, je upoutaly právě Pešákovy taneční kreace. Klip Józek z bagien opatřený polskými titulky se dostal do povědomí Poláků díky internetu, objevil se i v televizi a hrála ho také některá rádia.

Díky tomu se v Polsku stal obrovským fenoménem a v tamních hitparádách bodoval na prvních místech. „Není zcela jasné, zda diváky očaroval styl Ivana Mládka nebo tanec vousatého Ivo Pešáka, který s vážnou tváří pomáhá zpěvákovi v refrénech. A možná jde o magii českého jazyka, jenž vždy vyvolává úsměv na tvářích,“ psali tehdy v Polsku a připomínali, že v některých městech se dokonce objevovaly nápisy „Jožin z bažin prezidentem“. Slavná píseň vznikla přitom už v roce 1977 – poprvé byla vydána na albu Nashledanou.

Nemusel nic dělat a dav bouřil

V těchto dnech si připomínáme smutné výročí – Ivo Pešák podlehl před 10 lety komplikacím, které ho postihly po operaci bypassu. Oblíbený hudebník trpěl i těžkou cukrovkou. „Ivo byl takový punc Banjo Bandu hlavně na pódiích, kde byl jednou z nejpopulárnějších osobností, jakou jsem v životě poznal. Byl to muzikant, který jen vylezl na pódium, nemusel nic dělat a dav bouřil. Nejen tady v Česku, ale i v dalších zemích, kde jsme hráli,“ uvedl po jeho smrti Ivan Mládek. ■