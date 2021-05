Není jen zubařem z Ulice a kriminalistou ze Specialistů. Tento sympaťák je i nadaný tanečník

Jiří Hána Super.cz

„Když to šlo, tak jsme spolu byli, za což jsem samozřejmě rád. Chodí na první stupeň, takže jsem rád, že byly děti do školy zapojeny co nejdřív, protože je to pro ně a pro jejich budoucnost hodně důležité,“ řekl Super.cz herec.

Z divadelních prken a televize ho známe z nejrůznějších rolí, umí ztvárnit klaďase i záporáky, romantické duše i charismatické a seriózní postavy. Co možná mnoho lidí netuší, je fakt, že je i skvělým tanečníkem, o čemž sám trochu pochybuje.

„Já se tanci zas tak úplně speciálně nevěnuju, ale když jsem chodil do tanečních, tak na konci byly závody, které jsem vyhrál. O několik let později mě pozvali do Roztančeného divadla. Bylo mi to hrozně sympatický, odehrává se to jen jeden večer před plným sálem. Není to komerční věc, děláte si to pro radost. Podařilo se mi zase vyhrát, takže se možná dobře hýbu,“ říká skromně Hána.

Nabízela se otázka, zda by přijal nabídku například do StarDance. „Já si myslím, že ta nabídka nikdy nepřijde, ale pokud by přišla, tak bych o tom asi uvažoval... Asi jo,“ rozesmál se.

V současné době je nejčastěji k vidění v seriálu Specialisté, kde je jedním ze čtyř hlavních kriminalistů. Pro roli kapitána Martina Kováře musel podstoupit speciální výcvik, stejně jako další tři hrdinové Martin Dejdar (56), Eva Leimbergerová (39) a Jacob Erftemeijer (31).

„Měl jsem dva až tři tréninky, kde jsme byli školení, jak správně zasahovat proti pachatelům, jak se bránit, držet zbraň, jak postupovat při zatýkání. Teď máme domluvené střelby, takže se těším,“ dodal Jiří Hána. ■