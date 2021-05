3 týdny po porodu se ukázala ve spodním prádle. Takhle teď vypadá Emma Smetana

Emma Smetana Foto: Archiv E. Smetany

Ani ne měsíc po porodu už cvičí jógu. "Utíká to neskutečně. Strie ani jedna, břišní svaly teprve začnu posilovat. Vydatné kojení, vyvážená strava, jóga, každodenní procházky plus pár cviků, co mi poradili v Podolí, cítím se paradoxně líp než po prvním porodu," prozradila moderátorka.

Podívejte se na snímek Emmy Smetany v prádle. Je jasné, že návrat do formy, jakou měla před těhotenstvím, bude opravdu rychlý. Dvojnásobná maminka vypadá skvěle. ■