Fízle! okřikl ho v hospodě divák. I takové situace zažívá charismatický herec z oblíbené kriminálky

Jacob Erftemeijer Super.cz

„Je to pro mě nová zkušenost, ale už jsem se v tom myslím docela zabydlel. Tahle postava mě baví, protože je seriózní a má za sebou nějakou minulost, takže je to taková hybná síla,“ prozradil Super.cz sympatický herec, který tvrdí, že s postavou kriminalisty tolik společného nemá. „Jak se to vezme, jsem víc introvertní a rozhodně nepoužívám fyzické násilí, spíš se přu slovem,“ říká s úsměvem.

Jak už to tak bývá, s přibývající popularitou ho na ulici poznává mnohem víc lidí a sem tam se nevyhne ani přímé konfrontaci. „Jednou, když jsem seděl v hospodě, ozvalo se přes celou hospodu od jednoho staršího štamgasta: To je ten fízl! Nejdřív jsem se lekl, ale pak mi došlo, že to bude skrze Specialisty,“ podělil se o jeden ze zážitků Jacob. Naštěstí nedošlo k žádnému konfliktu. „Bylo to vlastně přátelský, i když to tak nejdřív neznělo,“ usmívá se.

Podle jména lze hádat, že má Jacob kořeny v zahraničí. Narodil se v Holandsku. „Mám tam tatínka, takže se tam vracím celý život, na každé prázdniny, když to jde. Holandsky umím, ale jen tak hovorově, když píšu, tak sekám hrozné hrubky,“ přiznává sympatický herec, který si myslí, že vlohy zdědil po svém českém dědečkovi. Ten údajně toužil být hercem, ale nikdy se jím nestal. ■