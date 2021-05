Hvězda kriminálního seriálu o milostných scénách: Je to takový tělocvik podle choreografie, říká Eva Leimbergerová

Eva Leimbergerová Super.cz

„Takhle konkrétně to nemám, spíš mě zajímají silné příběhy, mám hodně ráda drama, když je to založené na skutečné události,“ prozradila nám herečka, se kterou jsme se setkali přímo na place Specialistů.

Jako většině hereček, ani jí se v seriálech a filmech nevyhýbají milostné akty, kterých natočila poměrně dost. Zajímalo nás, jestli si vzpomene na svou první milostnou scénu a co na to říká manžel. „Nemůže s tím dělat nic, protože je to práce, i já se to tak snažím brát. Samozřejmě, když to bylo poprvé, tak jsem asi byla ve stresu, ale nepamatuju si to,“ říká Leimbergerová.

Důležitá je podle ní atmosféra na place. „Myslím, že je dobré, když se kolem toho moc nenadělá. No tak co? Točí se střílečka, točí se sex...,“ krčí rameny herečka. Vůbec nejlepší pro ni je, když má erotická scéna jasně daný scénář.

„Ve finále je to stejně jen takový tělocvik podle choreografie. Jiný extrém je, když se řekne, že máte volnou ruku a 12 minut se to točí a lidé improvizují,“ směje se a dodává, že s tím ještě naštěstí zkušenosti nemá. ■