Babička (71) tráví v posilovně 20 hodin týdně a zvedne až 113 kilo: Vypadá a cítí se lépe než před 30 lety!

Mary Duffy Profimedia.cz

Mary Duffy (71) z Connecticutu je mezinárodní šampiónkou v posilování, a to s cvičením začala až ve věku 59 let. Během jednoho roku zhubla téměř 27 kilo a posilování úplně propadla.

Ve fitku dnes tráví 20 hodin týdně a je držitelkou více než 30 státních a světových rekordů. I když občas slýchá poznámky, že je na to moc stará, při mrtvém tahu zvedne 113 kilo, dřepne se 79 kily a na bench press 56.

„Začala jsem brát cvičení vážně před více než 10 lety, když jsem si uvědomila, že jsem opravdu hodně přibrala. Pamatuji si, jak mě bouchlo do očí, když jsem se viděla v zrcadle. Vůbec jsem se nepoznávala,“ uvedla pro britský Daily Mail.

„Rychle jsem zhubla a zjistila, že čím víc cvičím, tím víc mě to baví. Je mi 71, ale jsem v nejlepší životní formě. Vypadám a cítím se lépe než ve 40. Občas slýchám, že jsem na to moc stará, a přemýšlím, proč to vlastně dělám. Ale většina lidí mi říká, jakou jsem pro ně inspirací, a to mě motivuje.“

Po smrti maminky Mary smutnila dva roky a přibrala na 79 kilo, což podle ní vzhledem k její malé postavě nebylo zdravé. Začala denně posilovat s trenérem, k tomu přidala kardio a vzpírání a v roce 2014, ve věku 64 let, se účastnila své první soutěže.

„Nechci vypadat jako klasická sedmdesátiletá babička, protože se tak rozhodně necítím. Myslím, že s posilováním nepřestanu, dokud nebudu muset. I kdybych přestala soutěžit, budu pokračovat v trénincích a udržovat se v kondici,“ dodala na závěr. ■