Návrhářka trpí abstinenčními příznaky: Střevíčky na podpatku obouvá Beata Rajská aspoň v kuchyni

Beata Rajská Super.cz

Salon měla sice zavřený, ale přesto nelenila. Módní návrhářka Beata Rajská (58) ve své tvorbě během pandemie výrazně vybočila a místo společenských šatů začala navrhovat tepláky. "Navrhuji vždy to, co chybí i mně. Takže to byly třeba kabáty a teď ty tepláky. Tvorbu přizpůsobím situaci," řekla Super.cz návrhářka.