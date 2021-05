Zpívání už není jeho priorita: Vaška Noida Bártu živí úplně jiné pracovní aktivity

Vašek Noid Bárta Super.cz

Momentálně Vašek natáčí pohádku Tajemství staré bambitky 2, pro kterou složil i hudbu, pro svoje kolegy točí klipy, pustil se i do reklamní tvorby, jako zpěváka jsme ho mohli vidět jen v show Máme rádi Česko.

"Musím zaklepat, jsem za tu práci strašně šťastný, ale nepřišlo to samo od sebe. Posledních sedm let jsem hodně dřel na tom, abych nebyl pouze zpěvák, ale měl těch profesí víc. Teď se to začíná nějakým způsobem zúročovat. Práce mám naštěstí dost a jsem rád, že můžu dát občas práci i nějakým kamarádům. To, že moje studio funguje, je splněný sen," svěřil.

Tím, že má studio doma, si může plně užívat i rodinu, partnerku a dvě holčičky, a k tomu ještě zvelebovat dům a zahradu, o čemž pravidelně referuje i na sociálních sítích, kam natáčí svůj mini pořad Kutil Wenciš.

"Tenhle styl práce mi strašně vyhovuje, a asi bych si to rád nechal i do budoucna. Chci to zpívání trochu omezit, nebudu brát všechno, jen abych se uživil jako dřív. I když samozřejmě zůstanu na své domovské scéně v Hudebním divadle v Karlíně, pro které teď natáčím i nějaké spoty, tak jsem s ním pořád propojený," ujistil nás Vašek, jehož částečně živí i sociální sítě. ■