Iva Kubelková si pochvaluje bydlení mimo Prahu: V pandemii se rozhodla zvelebit dům

Iva Kubelková Super.cz

Když jsme se setkali s moderátorkou Ivou Kubelkovou (44), probrali jsme i to, jak pandemické restrikce zvládají její dvě dcery. Starší Natálka měla už nakročeno do velkého modelingového světa. Iva si pochvaluje, že se rozhodli bydlet za Prahou, až u Litoměřic, kde zvelebují dům.

"Myslím si, že děti jsou se tomu možná schopné přizpůsobit snadněji než dospělí. My to pořád nějak vstřebáváme a srovnáváme. Děti to prostě vezmou tak, jak to je, i když se musely naučit trošku větší samostatnosti, co se týká té výuky. Takže na jednu stranu je to pro ně něco, co je náročné, na druhou stranu to dávají a moje holky se stejně jako ostatní děti přizpůsobily. A ve finále jsou schopné si najít i pozitiva," řekla Super.cz Iva.

Spokojené byly holky hlavně s tím, že nemusejí brzo ráno vstávat. "Že nemusejí reálně absolvovat ten proces cesty do školy. Chybějí jim samozřejmě spolužáci a kamarádi, ale děti si rády doma přispí, což se jim nedivím. Natálce takhle odpadlo velké dojíždění vlakem do Prahy. Ovšem teď jsme se dozvěděli, že ten vlak, kterým v sedm ráno jezdila, úplně zrušili. Tak jsem zvědavá, zda ho obnoví, až tohle všechno skončí a děti se budou moct do školy vrátit," krčila rameny.

V pandemické době ještě více ocenila, že se rozhodli bydlet mimo Prahu v domě se zahradou. "Mám dojem, že se všeobecně všichni zasoustředili na to, jak kdo bydlí. Pustili se do rekonstrukcí a úprav, na které dřív nebyl čas. Takže ta doba přinesla věci, které by člověk bez toho neudělal. Ani my nejsme výjimkou. Zrovna se u nás dělá nová dlažba na balkóně, už loni na jaře jsme vyčistili celý dvůr, chystáme i velkou úpravu zahrady. Rčení, že všechno zlé je k něčemu dobré, platí i v tomto případě," míní Iva, která v našem videu prozradila například i to, jak vypadá její chov slepic. ■