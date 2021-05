Eva Burešová už má dost internetových haterů: Nadávky a vulgární stránky řeší s policií!

Eva Burešová Super.cz

Už má dost těch, kteří ji na sociálních sítích urážejí. Eva Burešová (27) si dupla a řekla: Dost! Pomoci jí má policie. "Už jsem se to rozhodla řešit. Nemusím se takhle nechat špinit," řekla Super.cz.

Fejkových profilů na Instagramu se zvlášť od seriálu Slunečná vyrojilo dost. Jinde se zase objevují jen části jejího těla. To je ale prý to nejmenší. "Našla jsem jednu stránku, kde jsou vyfocené jenom bosé nohy, a tam je lidé, kteří pro to mají slabost, hodnotí. Zatím mám docela vysoké hodnocení, tak jsem ráda," smála se herečka.

Bohužel se najdou i jiné, jedna z nich i s velmi vulgárním názvem. Dá se s tím vůbec něco dělat? "Dá. A už to řešíme. A nejde jenom o mě. Ony se bohužel objevily stránky, kde někdo hodně vulgárně nadával mému synovi, a to se mi opravdu nelíbí," svěřila.

"Jsem sice veřejně známá osoba, ale všichni máme nějaké hranice. A nikdo si nemůže myslet, že kvůli tomu, že jsem vidět v televizi, má právo na mě nadávat. Je jasné, že čím víc jsem vidět, tím víc si někteří smutní lidé na mně léčí své komplexy, protože je to jednodušší, než sáhnout sám sobě do nitra," míní Eva.

"Někteří moji kolegové to už udělali a řešili svoje fejkové účty a svoje nadávky. A když už to člověk k tomu dožene, tak ta policie zakročí. A holt ti lidé platí. Tak jsem si řekla, že si díky nim vydělám na dovolenou, protože těch haterů je opravdu hodně," uzavřela. ■