Thajská modelka má potetované celé tělo. První kérku si ve 14 letech udělala rybářským háčkem

Vášeň pro tetování v sobě žena objevila už jako velmi mladá, v pouhých 14 letech. Tehdy si také vytetovala první kérku - sama, do salonu tehdy z pochopitelných důvodů nemohla. „Použila jsem rybářský háček a inkoust z tiskárny, protože na profi tetování jsem byla moc mladá,“ šokovala Piankaew. Inspirací jí prý byl otec. „Táta měl také pár tetování, a já jsem ho chtěla následovat.“

Rodiče ale s její zálibou nesouhlasí, mají dojem, že dceru škatulkuje a ztrapňuje. „Myslí si, že až zestárnu, nebudou má tetování vypadat hezky,“ uvedla modelka a přidala ještě jeden rodičovský argument. „Moje matka vždycky říká, že si mě kvůli tomu nikdo nevezme, což mě tak akorát rozesměje,“ doplnila.

Sama Haruethai je s tím, jak vypadá, velmi spokojená a nelituje jediného obrázku. Co si o ní myslí její okolí, už neřeší. „Dříve jsem se starala o to, co si o mně kdo myslí, ale časem jsem se naučila, že hlavně já se musím cítit dobře. A pokud mě lidé nemají rádi kvůli tomu, jak vypadám, nestojí mi za to. Sama se sebou jsem velmi spokojená.“ ■