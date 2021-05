Nabídka pro Klause a režisérka jako nevěrná žena tramvajáka: Znáte pozadí legendární Obecné školy?

Jan Tříska v Obecné škole Foto: Prima Max

Svérázný kantor, zmrzlé zábradlí a přilepené jazyky, tramvajákova nevěrná žena, chybějící blatníky u kola a zablácený tatínek… A také: „Kdo z rodičů chce vidět Idiota, nechť se dostaví do ředitelny“, „Nebij ho do hlavy, bude hloupej“, „Nějakej blbeček nám tu pískal pod oknem, tak jsem vzal šutr…“ a hlavně: „Jmenuji se… Igor Hnízdo!“ Legendární scénky i hlášky z filmu Obecná škola (1991), od jehož premiéry uplyne právě 30 let, známe všichni.