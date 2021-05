Britská hvězdička ukázala neuvěřitelnou proměnu: Ke zhubnutí 45 kilogramů si pomohla operací

Chanelle Hayes Foto: Super.cz/Profimedia

S tím, jak se její tělo proměnilo, se svěřuje na sociální síti, kde sdílí i snímky před a po, které najdete v galerii. Chanelle v srpnu loňského roku potajmu prodělala tubulizaci žaludku, při které se zmenší žaludek o 70 až 85 %. Díky tomu se jí nadbytečná kila shazovala lépe.

„Ne všichni budou mít pochopení pro mé rozhodnutí k operaci, ale to je v pořádku, protože tohle je moje cesta. Poznámky jako ‚Jez méně a víc se hýbej’ nebo ‚vybrala sis tu lehčí cestu‘ slýchám často, ale věřte mi, nebylo to lehké. Kéž by bylo. S rozhodnutím jsem dlouho váhala, ale byla to ta nejlepší volba, jakou jsem mohla udělat pro své zdraví,“ uvedla v jednom z příspěvků Hayes, která původně vážila 110 kg.

„Tělesná váha na každém vypadá jinak. V tuhle chvíli se už nedívám na to, kolik kdo váží, ale soustředím se jen na sebe. Jsem svým vlastním soupeřem. Deset lidí může vážit stejně, ale každý má jinou tělesnou kompozici, pokračovala ve svém výčtu věcí, které ji operace naučila Hayes, která nyní i znovu více cvičí a baví ji to: „Náhodou jsem nyní pyšná i na to, jak cvičením zlepšuji své tělo po těch letech, co jsem ho živila nezdravým jídlem. Měla jsem snad všechny velikosti oblečení, a tak můžu říct, jaké problémy to s sebou nese. Mám teď mnohem větší pochopení pro osobní problémy, které je tak jednoduché skrýt za naučený úsměv.“ ■