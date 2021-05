Spice Girls měly vliv na mnoho hvězd. Tohle řekla Beyoncé Victorii Beckham, když se potkaly

Beyoncé Profimedia.cz

„Potkala jsem Beyoncé před pár lety a ta mi osobně řekla: Byly to právě Spice Girls, které mě inspirovaly a přiměly mě chtít dělat to, co dělám. Zároveň jsem díky nim byla hrdá na to, že jsem dívkou a jaká jsem,“ uvedla Beckham a dodala: „A když vám někdo jako Beyoncé, taková ikona a silná žena, řekne, že byla inspirovaná Spice Girls, tak to už něco znamená.“

Hlavní heslo slavných spajsek bylo „Girl Power“ (dívčí síla), které bylo inspirativní pro mnoho žen a jak vidno, i těch slavných. Velkou fanynkou skupiny i tohoto silného hesla je i herečka Emma Stone (32). Ta se o tom zmiňovala v několika pořadech a setkání s jednotlivými členkami si váží.

V britské talk show ji jednou napálil moderátor Graham Norton, který ji vystresoval tím, že někdo ze skupiny přijde a ona měla málem slzy v očích dojetím. Když jí oznámili, že v zákulisí nikdo nečeká, bylo na ní vidět neuvěřitelné zklamání, ale zároveň byla ráda, protože na tak velkou událost nebyla psychicky připravená. ■