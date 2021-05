Bohuš Matuš odpočítává dny do svatby: Veselka s Lucinkou se neobejde bez ochranky

Bohuš Matuš s přítelkyní Luckou Michaela Feuereislová

Už za pár dní vleze Bohuš Matuš (47) poprvé v životě do chomoutu. Přípravy na svatbu s Lucinkou vrcholí a jako u každého páru se neobejdou bez nervozity. Zpěvák hlavně chce, aby veselka proběhla bez komplikací.

„Jsem hrozně nervózní. Už se to blíží a nenapadlo mě, že budu takhle na nervy. Je to poprvé v životě, tak hlavně chceme, aby vše dobře dopadlo,“ svěřil se Super.cz zpěvák, který si svou partnerku, se kterou má dceru Natálku, vezme 12. května v zábavním parku Krtkův svět, kde už několikrát i sám vystupoval.

„Už máme vše připravené, hlavní je, aby nám dopadlo počasí,“ doufá Bohuš Matuš, který má raději připravené dvě varianty obřadu. Na seznamu hostů je nejbližší rodina a přátelé a nikdo další se na svatbu nedostane.

„Ozývá se hodně lidí, že by tam chtěli přijít, ale to kvůli pandemii prostě nejde, takže tam budeme mít ochranku, která pohlídá i seznam hostů, aby bylo vše bez problémů,“ svěřil se Bohuš Matuš s tím, že už mají vše nachystané. „Lucka už má vybrané šaty a já budu mít smoking, který jsem dostal od Janise Sidovského, neztloustnul jsem a vejdu se do něho, takže jsem moc rád,“ dodal závěrem budoucí ženich.