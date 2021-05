Vojta Bernatský pobíhal s půvabnou manželkou po lese. Nasbíral plné pytle odpadu!

Vojta Bernatský sbíral odpadky. Foto: zalohujme.cz (5x)

„Funguje to jednoduše, stačí si s sebou na běhání vzít i pytel na odpadky a dívat se kolem sebe. Když potkáte nějaké odpadky, prostě je seberete, vezmete s sebou, a nakonec vyhodíte tam, kam patří. Pro zapojení do výzvy pak stačí jen nějakou zatoulanou PET lahev či plechovku vyfotit a sdílet na sociálních sítích, aby se o výzvě dozvědělo co nejvíc lidí, a z přírody tak zmizelo co nejvíc odpadků,“ řekl Super.cz nadšený moderátor.

Vojta Bernatský běhal po bytě

archiv V. Bernatského

Výzvy na sociálních sítích mu ale obecně nejsou cizí, například v loňském roce se zapojil do výzvy, jejímž cílem bylo v domácím prostředí v době lockdownu uběhnout 1 kilometr. Do té nynější se tak pustil opět s radostí.

„Výzva #iCANrun je pro mě šitá jako na míru. Nejenže rád běhám, ale sběru odpadků při běhu se již roky věnuje i moje maminka, která žije ve Švédsku, odkud plogging vlastně pochází,“ liboval si Bernatský.

Jeho maminka toho ale při běhání moc nenajde, protože ve Švédsku funguje od poloviny osmdesátých let zálohový systém na plechovky i PET lahve. Kdyby fungoval i u nás, Bernatský by si při běhání slušně vydělal, protože toho v lese našel opravdu požehnaně. „U nás zůstává ležet v přírodě každý rok až 100 milionů lahví, a to už je dost,“ podivoval se. ■