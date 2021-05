Krásná kapitánka ze Specialistů promluvila o soukromí: Má dvě malé děti, na které doma mluví česky a francouzsky

Eva Leimbergerová Super.cz

V soukromí je tahle usměvavá blondýnka maminkou dvou dětí a přiznává, že skloubit práci herečky s péčí o malé ratolesti je někdy náročné. „Je fakt, že to teď bylo složitější, jak byl lockdown a byly zavřené školky a jesličky,“ svěřila Super.cz Eva.

Její partner je Francouz, takže se u nich doma střídají hned dva jazyky. Zajímalo nás, jestli plánují v budoucnu dát děti do jazykových školek nebo škol. „Do školky ne, myslím, že bude stačit domácí výuka. A než půjdou do těch větších zařízení, tak se ještě uvidí. Já jsem se na to zatím moc nesoustředila, myslím, že těch francouzských škol tady ani není moc na výběr,“ krčí rameny herečka.

Eva pochází z rodiny právníků, takže nikdo nepředpokládal, že se jednou vydá hereckou dráhou. Překvapení to bylo i pro ni samotnou. „Já jsem ani nebyla nějaké předvádivé děcko nebo třídní šašek, byla jsem spíš stydlivé dítě. Někdy z legrace říkám, že to je taková moje forma terapie,“ usmívá se.

„Kdybych nešla studovat herectví, tak budu sedět zavřená doma v koutě, kde bych dělala nějaké překlady a byla tam sama, měla bych sociální fóbii z lidí. Takže jsem šla tím druhým extrémem a stala se herečkou,“ dodala Eva Leimbergerová. ■