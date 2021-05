Tady vyrábí své dokonalé dorty: Cukrář Jenda z Peče celá země nás nechal nakouknout k sobě domů

Jenda Jirka Super.cz

„Bydlím tady přes dva roky a jsem tady celkem spokojený. Protože už stárnu, tak bych chtěl na vesnici, ale to má ještě čas, koukám se na kuchyně a počítáme, co si můžeme dovolit, a co ne,“ svěřil se Super.cz Jenda Jirka, který ve svém bytě samozřejmě také peče.

„V téhle kuchyni se odpekly neskutečné věci. Když mám větší zakázku, tak jdu do výrobny, ale většinou peču tady,“ řekl Jenda, který je kadeřník, pečení byl vždy jeho koníček. Za poslední rok, kdy jsou ale salony převážně zavřené, se cukrařinou začal živit.

„Velmi dlouho jsem říkal, že pečení je můj koníček, a že tím nevydělávám, a teď když jsme podávali daňové přiznání, tak jsem zjistil, že mi pečení převýšilo příjmy z kadeřničiny, možná to je lockdownem. Teď se ale živím cukrařinou. Už na to mám papír, že jsem profík, ale neříkejte to profesionálům,“ smál se Jenda Jirka, který také rád vaří.

Nabízela se tak otázka, zda by štěstí nechtěl zkusit v další soutěži, a to v show MasterChef. „Další soutěž tohoto typu neplánuji, já si myslím, že vařit umím, ale partner říká, že to tak slavné není, ještě si to rozmyslím,“ dodal závěrem Jenda Jirka. ■