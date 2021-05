Našli si snad k sobě 17 let po rozchodu zase cestu? Jennifer Lopez se vídá s Benem Affleckem

Jennifer Lopez a Ben Affleck se zase vídají. Profimedia.cz

A prý to nebylo naposledy, co se viděli. „Užili si to. Bylo to roky, co si spolu pořádně popovídali, takže řeč nestála,“ uvedl zdroj People a dodal: „Plánují se vidět znovu.“

Jiné zdroje z okolí hvězdné dvojice však tvrdí, že jsou už léta pouze přáteli a nehodlají na tom nic měnit. JLo aktuálně žije v LA, kde sídlí také Ben.

Jennifer a Ben randili v letech 2002-2004. Mezitím se stihli i zasnoubit, k oltáři to ale nikdy nedotáhli. Nedávno zrušené zásnuby s Rodriguezem jsou tak už druhými, které Lopez neklaply.

Navzdory rozchodu ale Affleck mluví o své ex jenom v superlativech. „Dodnes je podle mě nejtvrději pracujícím člověkem, jakého jsem v této branži poznal. Má velký talent, ale taky si to odmakala. Jsem velmi šťastný, že konečně sklízí ovoce za svou práci,“ uvedl nedávno pro magazín InStyle.

I Ben je aktuálně single. Poslední vztah s krásnou Anou de Armas skončil na přelomu roku a Ben údajně hledá novou lásku s pomocí randící aplikace. ■