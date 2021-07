Nefotí jen reklamy a kampaně. Kvůli autistickému bratrovi modelka už pět let pomáhá potřebným

Nadační fond založila Kateřina se svým otcem Janem. Foto: Mia Gebauer/Mediasharks

Pět let od založení fondu oslavila modelka natočením videa, které je poděkováním všem, kteří pomáhají. „K našemu výročí jsme si nadělili ten nejkrásnější dárek, sešli jsme se s řadou lidí, kteří nám od našeho založení pomáhají uskutečňovat naše plány a sny, a společně s jednou mediální agenturou natočili video o tom, co děláme a proč. Jsme vděční a uvědomujeme si, že bez lidí, kteří jsou s námi a kteří nás podporují, bychom nejspíš neměli, co slavit,“ uvádí nejkrásnější Češka roku 2007.

Pečujícím rodičům poskytuje fond od svého založení finanční příspěvky na všechno, co může rodičům ulevit při péči o autistické dítě či děti. Kromě konkrétních rodin podporuje fond také rodičovské spolky a organizace, které se autismu věnují, či pořádání akcí určených autistickým dětem i jejich rodičům. Fond organizuje také setkávání zástupců organizací, aby bylo možné nalézt synergie, poradit se, sdílet zkušenosti. Na posledním setkání bylo přes 40 lidí z více než dvacet organizaci z celé České republice.

„V době pandemie jsme naše setkávání rozšířili i do online prostoru a pořádáme workshopy pro pečující rodiče i další zájemce. Co se týče fundraisingu, v dnešní náročné době potřebují pečující rodiny pomoc víc než kdykoliv předtím, a proto jsme za každou pomoc od našich partnerů opravdu vděční,“ říká Katka Sokolov, která nedávno obdržela cenění v kategorii osobnost filantropie 2021 od Fóra dárců za mimořádný přínos rodinám pečujícím o autisty. ■