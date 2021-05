V muzikálu ukazoval vysportované tělo, ale v pandemii polevil: Teď bych se svlíkat nechtěl, přiznává hezoun Robert Urban

Robert Urban Super.cz

„Fitka byla zavřená, takže člověk si musel pomáhat alespoň doma. Ale že bych tomu v poslední době nějak extra dával, to úplně ne, prásknu to na sebe. Zase na druhou stranu je pravda, že tam možná něco málo zůstalo z představení Tarzan,“ řekl Super.cz Robert.

Stejně jako většina herců, i on se nemůže dočkat, až se znovu otevřou divadla. V ten moment ale bude muset svou fyzickou aktivitu zvýšit. „Doufám, že se už co nejdřív budeme moci divákům zase ukázat na jevišti. Až se dozvím, kdy to bude, tak se budu muset dostat do formy, protože teď bych se úplně svlíkat nechtěl,“ řekl s úsměvem herec, kterého jsme vyzpovídali během natáčení seriálu Specialisté, kde měl epizodní roli.

Na tom, aby svým vzhledem oslňoval potenciální fanynky, mu nezáleží. „Jsem ve spokojeném vztahu, takže pro mě je strašně důležitý, abych se líbil své přítelkyni. Samozřejmě, že ta naše práce je taky o tom, jak člověk na kameru vypadá, ale zase by se to nemělo přehánět,“ tvrdí Robert.

S krásnou brunetkou Andreou randí více než tři roky a lockdown se na jejich vztahu nijak nepodepsal. „Já jsem si to s přítelkyní snažil co nejvíc užít. Ona je taky vytížená, má svých aktivit dost, takže když jsme se potkali doma, byli jsme za to rádi. Žádná krize tam nebyla,“ dodal spokojeně. ■