Herec ze Slunečné (52) je zkušeným lezcem. Pochlubil se fotkami ze zdolávání skal

Martin Sitta se věnuje lezení odmalička. Foto: archiv M. Sitty

Herec už sice překročil padesátku, ale svému koníčku se věnuje nadále, což využil i během natáčení. Stihl se také pochlubit archivními fotkami ze svých lezeckých výprav.

„Všichni ve štábu ví, že jsem milovník lezení. Věnuji se tomu už od dvanácti let,“ prozradil herec, který je i členem oddílu TJ Český ráj. „To je na Turnovsku, Hrubá Skála čili Hrubice. To je moje nejmilovanější oblast. S dětmi ale také jezdíme do Tisé na Děčínsko.“

Martin Sitta přiznává, že u nás je spousta skal a cest, které jsou nesmírně těžké a nad jeho možnosti. „Je jich opravdu hodně, těch cest a věží. Ale na co jsem asi nejvíc pyšný, je, že když se mi narodil poslední syn, tak jsem jednu tu věž pojmenoval po něm – Matouš. S kamarádem Mírou Bojsou jsme našli novou věžičku, asi dvanáct metrů vysokou. Je tam volná hrana, kde ještě nikdo nelezl. Já ji zdolal první, zapsali mě a pojmenoval jsem ji na jeho počest. Cesta se jmenuje Inseminátor,“ pochlubil se.

V rámci natáčení Slunečné musel zlézt skálu, aby zachránil krávu Kopretinu z rokle, kde uvízla. Pro herce to znamenalo navléknout postroje a nechat se spustit nad propast, což mu jako zkušenému lezci nečinilo žádný problém.

„Byl jsem rád, že si můžu obléct sedák a sáhnout si na šutr, jak se říká. Ani na chvíli se neuvažovalo, že by za mě zaskočil kaskadér. Byli tam kluci, kteří už jsou kamarádi, a dohlíželi na to, aby vše bylo v pořádku a bezpečné. Nebyla to velká výška, snad pět metrů. Točilo se to ale tak, že to vypadalo jako pěkný sráz,“ popisoval, jak využil svůj koníček i v práci. ■